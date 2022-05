Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat bei seinem Besuch in Quedlinburg in Sachsen-Anhalt den Zusammenhalt der Menschen gewürdigt. Steinmeier sagte MDR AKTUELL, hier würden Erfahrungen und Erinnerungen an die Jahre 1989/90 wachgehalten. Der Runde Tisch werde wieder genutzt, wenn besondere Problemlagen zu bearbeiten seien. "Ich durfte gestern an einem solchen Runden Tisch teilnehmen und bin wirklich begeistert mit welcher Detailtiefe, mit welcher Kooperationsbereitschaft sowohl die Vertreter der Stadt wie auch private, freiwillig Hilfeleistende und unterschiedlichste Organisatoren die letzten offenen Fragen klären."