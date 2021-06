Unterdessen geht die Suche nach dem Motiv des Angreifers weiter. Dieser hatte am späten Freitagabend in Würzburg offenbar wahllos auf Passanten eingestochen. Drei Menschen starben, mindestens fünf weitere wurden schwer verletzt. Kurz nach der Attacke schoss die Polizei den Mann an und nahm ihn fest.