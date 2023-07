Der Versuch einer gesetzlichen Regelung der Sterbehilfe ist im Bundestag gescheitert. In namentlichen Abstimmungen verfehlten zwei gegensätzliche Gesetzentwürfe am Donnerstag nötige Mehrheiten. So bleibt es dabei, dass zwar nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts eine Sterbehilfe in Deutschland legal ist, es aber keine verbindliche Regelungen dafür gibt.