Im Juli waren die Einnahmen um fast acht Prozent eingebrochen. Wegen der mauen Wirtschaftsentwicklung sind die Steuereinnahmen in diesem Jahr bislang sehr schwankungsanfällig. In den ersten acht Monaten zusammen steht ein Plus von 2,3 Prozent zu Buche. Die Einnahmen von Bund und Ländern summierten sich dabei auf knapp 540 Milliarden Euro. Im Gesamtjahr 2024 rechnen Experten mit einem Zuwachs von gut vier Prozent.