Bereits am kommenden Mittwoch will das Bundeskabinett ein überarbeitetes Klimaschutzgesetz beschließen, das auf Druck des Bundesverfassungsgerichts nachgebessert werden muss. So schnell würden seine Pläne jedoch nicht in das Gesetz einfließen können, gab der Verkehrsminister zu. Bis zum Mittwoch werde man das gesetzlich nicht auf den Weg bringen können. Scheuer stellte aber in Aussicht, dass seine Pläne gemeinsam mit den Vorschlägen aus anderen Ministerien als Katalog an das Klimagesetz später angefügt werden könnten.