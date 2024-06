Mit einer Steuerentlastung will die Bundesregierung dafür sorgen, dass es wieder mehr bezahlbare Mietwohnungen gibt. Unternehmen, die dauerhaft günstige Wohnungen zur Miete anbieten, sollen steuerlich gefördert werden. Das Kabinett beschloss dafür am Mittwoch Änderungen am Jahressteuergesetz. Als Nächstes wird die Steuerentlastung nun im Bundestag debattiert.