"Deutsche Steuergelder in Höhe von 10 Milliarden Euro wurden soeben verbrannt. Ratet mal, an wen Deutschland die schickt, um dort die Wirtschaft und Industrie zu unterstützen? An Indien, das viertstärkste wirtschaftliche Land der Welt."



Das sind Aussagen von Matthias Rauch auf seinem Tiktok-Kanal @ichbinmatthiasrauch, der 225.000 Follower hat. Sein Video zur angeblichen Verschwendung deutscher Steuergelder in Indien wurde mehr als 177.000 Mal (Stand: 31.7.2024) aufgerufen. Rauch prangert an, es sei doch Irrsinn, ein Land zu unterstützen, das wirtschaftlich stärker als Deutschland sei. Wir haben die Fakten gecheckt.

Der Unterschied zwischen Entwicklungshilfe und Entwicklungszusammenarbeit

Deutschland stellt Indien binnen zehn Jahren etwa 10 Milliarden Euro für die Entwicklungszusammenarbeit bereit, also etwa eine Milliarde Euro pro Jahr. Das haben 2022 Bundeskanzler Olaf Scholz und der indische Regierungschef Narendra Modi bei einem Treffen vereinbart.

Jedoch muss zwischen Mitteln zur wirtschaftlichen Entwicklung sowie direkter humanitärer Entwicklungshilfe für arme Länder etwa in Afrika oder Südamerika unterschieden werden. Die Mittel für Indien sind vor allem Kredite der KfW-Entwicklungsbank, die Indien zu etwas günstigeren Zinssätzen als am Weltmarkt bereitgestellt werden. Damit werden vorrangig Klimaschutz- und Umweltschutzprojekte in Indien unterstützt. Die Inder zahlen das Geld mit Zinsen in den Bundeshaushalt zurück.

Die Bundesministerin für Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), Svenja Schulze, stellte dazu in einem Focus-Bericht klar: 90 Prozent der Unterstützungsleistungen seien Kredite, die "Indien verzinst zurückzahlt". Die weiteren rund zehn Prozent umfassen laut BMZ insbesondere Beratung und Ausbildungsmaßnahmen auf nationaler, bundesstaatlicher oder lokaler Ebene in Indien. Das sind dann direkte Transfers, die nicht zurückgezahlt werden müssen.

Beispiele für geförderte Umweltschutzprojekte in Indien

Bildrechte: picture alliance/dpa | Britta Pedersen Das BMZ erklärt auf Nachfrage von MDR AKTUELL, einerseits unterstütze Deutschland mit Krediten an Indien den Bau von Infrastruktur im Bereich Erneuerbare Energien. Andererseits werde direkt geholfen, um ausreichend qualifiziertes Personal zur Wartung und Instandhaltung von Solarparks und Windanlagen zu schulen. Ähnlich funktioniere das bei der kreditfinanzierten Beschaffung von E-Bussen und Ladeinfrastruktur. Zugleich helfe Deutschland bei IT-Hard- und Software zur Effizienzsteigerung der Busse, um zusätzlich CO2 einzusparen. Laut BMZ gibt es für die Entwicklungszusammenarbeit und -hilfe insgesamt strenge Regeln und Kontrollen, um Missbrauch vorzubeugen.



Auch die KfW-Bank betont die geoökologische Dimension des deutschen Engagements in Indien. Der Subkontinent liege beim Ausstoß von Treibhausgasen weltweit inzwischen hinter China und den USA an dritter Stelle.

Braucht die Atommacht Indien deutsche Hilfe und was bringt das Deutschland?

Der Focus und der Tiktoker Rauch vermengen jedoch in ihren Beiträgen reine Entwicklungshilfe an arme Länder und eben Kredite. Sie stellen das deutsche Engagement weltwelt und die Indien-Hilfe als "Schildbürgerstreich" in Frage: Warum unterstütze Deutschland eine Atommacht, die eine Sonde auf dem Mond gelandet habe und über eine boomende IT-Industrie verfüge?

Bildrechte: imago images/Joerg Boethling Auf Nachfrage von MDR AKTUELL erläutert Stephan Klingebiel vom German Institute of Development and Sustainability (IDOS), Indien als aufstrebende Wirtschaftsmacht habe tatsächlich gar keine Direktzahlungen aus Deutschland nötig. Der Leiter des Forschungsprogramms "Inter- und transnationale Kooperation" erläutert, es gehe vor allem um klimapolitische Unterstützung für Infrastruktur und die wirtschaftliche Entwicklung. Dazu gehörten eben vor allem Energieprojekte, um die Treibhausgasemissionen Indiens zu reduzieren, aber auch Projekte für ökologische und nachhaltige Landwirtschaft. Davon profitiere die ganze Welt, also auch Deutschland.

Klingebiel ergänzt, dieses deutsche Engagement nutze auch der deutschen Wirtschaft, etwa über Beteiligungen und Aufträge. Diese gemeinsamen Projekte seien "ein Sprungbrett" für deutsche Unternehmen auf dem Riesenmarkt Indien mit seinen 1,4 Milliarden Menschen. Das Bundesministerium für Zusammenarbeit verweist ebenfalls auf Vorteile für beide Seiten: "Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit mit Indien fördert insbesondere die Schaffung von Rahmenbedingungen, die für Investitionsentscheidungen ausschlaggebend sind: Deutsche Unternehmen betrachten Indien zunehmend als Schlüsselland für Investitionen in Asien und erwarten deutliche Zuwächse ihrer Einnahmen und Profite bis 2029."

Ist Indien wirtschaftlich stärker als Deutschland?

Außerdem behauptet Matthias Rauch in seinem Clip, Indien sei "das viertstärkste wirtschaftliche Land der Welt". Unterlegt wird diese Aussage mit einer IWF-Grafik von 2019, laut der Indien hinter China, der USA und EU beim Anteil an der Weltgesamtwirtschaft rangiert. Im Statista-Ranking zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) der 20 wirtschaftlich führenden Länder liegt Indien mit einigem Abstand hinter Deutschland und Japan auf Rang 5.

Das BIP eines Landes ist ohnehin nur bedingt aussagekräftig, sondern muss ins Verhältnis zur Einwohnerzahl gesetzt werden. Demnach kam Deutschland im vergangenen Jahr auf rund 52.700 US-Dollar Wirtschaftsleistung pro Kopf. In Indien sind es etwa 2.500 Dollar – also weniger als ein Zwanzigstel.

Professor Klingebiel sagte MDR AKTUELL dazu, Indien habe stark aufgeholt, sei aber weiter ein "unteres Mitteleinkommensland", Deutschland dagegen ein "Hocheinkommensland". Es gebe weiterhin "enorme Unterschiede in der wirtschaftlichen Kraft von beiden Ländern". In Indien sei massenhafte Armut noch immer ein großes Problem, die grundlegende Infrastruktur sei marode.