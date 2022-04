Bislang war offen, ab wann das gelten sollte. Die Pläne des Finanzministeriums müssen von Kabinett und Bundestag abgesegnet werden, bevor sie in Kraft treten können. Für den gleichen Zeitraum im Sommer plant die Bundesregierung auch vergünstigte Tickets für Busse und Bahnen im Nahverkehr.

Die Preise für Benzin und Diesel sind inzwischen wieder deutlich gesunken. Nach Angaben des ADAC kostete der Liter Diesel am Sonntag 1,995 Euro; Super E10 kostete 1,961 Euro. Mit Preisen deutlich über zwei Euro sei der März der teuerste Tank-Monat aller Zeiten gewesen, teilte der ADAC bereits in der Vorwoche mit. Der Automobilclub kritisierte, dass die hohen Rohölkosten die hohen Preise nur zum Teil erklären könnten. Als der Rohölpreis auf über 130 Euro je Barrel kletterte, zogen laut ADAC die Preise an den Tankstellen nach. Als der Ölpreis wieder auf 105 Dollar gesunken sei, seien die Spritpreise aber weiterhin hoch geblieben. Inzwischen beobachtet auch das Bundeskartellamt die Marktpreise für Benzin und Diesel.