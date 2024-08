Bildrechte: IMAGO / Steinach

Landtagswahlen 2024 Gemischte Stimmung in der Gesellschaft vor den Wahlen

Hauptinhalt

30. August 2024, 05:00 Uhr

Am Sonntag ist es soweit: In Sachsen und Thüringen werden neue Landtage gewählt. In den vergangenen Wochen wurden allerlei Themen diskutiert und Positionen ausgetauscht. Wie ist also die Stimmung in den verschiedenen Teilen unserer Gesellschaft? Was sind hier die Erwartungen an die Landtagswahl?