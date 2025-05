Vor Kabinettssitzung am Mittwoch Kirchen gegen Stopp des Familien-Nachzugs für Geflüchtete

27. Mai 2025, 11:43 Uhr

Das Bundeskabinett will am Mittwoch den Familiennachzug von Geflüchteten ohne Asyl-Status für zwei Jahre aussetzen. Dafür wird Bundesinnenminister Alexander Dobrindt nach eigenen Angaben einen Gesetzentwurf vorlegen. Die evangelische und katholische Kirche in Deutschland lehnen das Gesetzesvorhaben ab