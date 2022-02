Durch die reduzierte Liefermenge würde Russland zwar weniger Geld einnehmen, aber nicht so viel weniger. Und das Land stehe wirtschaftlich gerade ganz gut da, sagt Oliver Holtemöller, Vizepräsident am Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle. "Es hat sehr hohe Devisenreserven in den vergangenen Jahren gesammelt. Insgesamt belaufen die sich auf knapp 30 Prozent in Relation zum russischen Bruttoinlandsprodukt. Es gibt da einen Fonds, in dem Einnahmen aus dem Öl- und Gasgeschäft gesammelt werden und für Situationen, in denen es dann zum Beispiel Sanktionen gibt, entsprechende Leistungen erfolgen können. Also kurzfristig kann Russland durchaus einiges an Sanktionen verkraften."