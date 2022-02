Polizei-Statistik Rekord bei Straftaten mit "diffusem" politischen Motiv

Nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden trug das aufgeheizte gesellschaftliche Klima in der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr zum Anstieg der politisch motivierten Straftaten bei. Das Bundesland mit den meisten politischen, aber keinem Spektrum zuzuordnenden Gewaltdelikten war nach Angaben der Bundesregierung 2021 Berlin: In der Hauptstadt, die Schauplatz zahlreicher Corona-Proteste mit bundesweiter Beteiligung war, registrierte die Polizei 178 Fälle von Körperverletzung.

Laut Statistik der Polizeibehörden von Bund und Ländern sind einige der politisch nicht zuzuordnenden Tatverdächtigen bereits als sogenannte "Reichsbürger" oder "Selbstverwalter" in Erscheinung getreten: Sie zweifeln die Legitimität der Bundesrepublik Deutschland an. Sie weigern sich oft, Steuern zu zahlen.

Amtsträger oder Abgeordnete wurden laut der vorläufigen Statistik in Bayern häufiger Opfer nicht eindeutig zuzuordnender Straftaten als in jedem anderen Bundesland. Nach Auskunft der Bundesregierung wurden 2021 hierzu im Freistaat 1.425 Delikte gegen Amts- und Mandatsträger aktenkundig. In den meisten Fällen ging es um Nötigung oder Bedrohung, Sachbeschädigung oder Beleidigung. In insgesamt zehn Fällen erlitten die Geschädigten leichte Verletzungen.