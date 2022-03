Bisher wurden der Generalstaatsanwaltschaft von den Staatsanwaltschaften im Freistaat Sachsen keine entsprechenden Verfahren berichtet. Dem Justizministerium sind bislang wenige Einzelfälle bekannt. Dabei sei in einem Fall in Dresden ein Zettel mit eindeutiger pro-russischer Aussage und Verwendung der "Z"-Symbolik an die Windschutzscheibe eines Autos mit ukrainischem Kennzeichen angebracht worden. In einem anderen Fall sei eine Frau aus der Ukraine in Meißen vor ihrem Wohnhaus von einer russischstämmigen Frau belästigt und bedroht worden. An ihre Hauswand seien "Z"-Buchstaben geschmiert worden.