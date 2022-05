Debatte im Bundestag Buschmann verteidigt Streichung von Paragraph 219a

Paus kündigte zugleich an, dass die Regierung auch einen "zweiten Schritt gehen" und die Regelung für den Schwangerschaftsabbruch außerhalb des Strafgesetzbuches treffen wolle. Um die damit einhergehenden hochkomplexen juristischen Fragen zu klären, werde eine Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung eingesetzt. "So wie sich Frauen auf medizinische Leistungen verlassen dürfen, wenn sie sich für ein Kind entscheiden, sollen sie künftig auf medizinische Leistungen vertrauen können, wenn sie sich gegen ein Kind entscheiden." Der Schwangerschaftsabbruch gehöre nicht ins Strafrecht.

Widerspruch gegen die Pläne kam am Freitag erneut aus den Reihen von Union und AfD. Abgeordnete der beiden Fraktionen bemängelten, dass der Schutz des ungeborenen Lebens in der Argumentation zu kurz komme. Die Unionsfraktion reichte einen Antrag gegen die Abschaffung des Paragrafen ein.

Indem heißt es: "Wir erkennen sehr wohl an, dass unterschiedlichste Not- und Zwangslagen im Ergebnis dazu führen, dass eine Frau eine Schwangerschaft nicht fortsetzen will und kann. Eine Banalisierung des Schwangerschaftsabbruchs halten wir demgegenüber für ethisch unvertretbar." Es sei zudem "falsch, wenn in der aktuellen Debatte das ungeborene Kind fast ausgeblendet wird".