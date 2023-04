Warnstreik Flughäfen in Berlin und Hamburg werden bestreikt

Am Flughafen Berlin-Brandenburg hat am Montagmorgen ein Warnstreik des Sicherheitspersonals begonnen. Der Ausstand soll um Mitternacht enden. Bis dahin finden am BER keine Abflüge statt. Außerdem wird kurzfristig auch in Hamburg gestreikt.