Die Piloten der Lufthansa haben für Freitag einen ganztägigen Streik beschlossen. Die Piloten-Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) erklärte in der Nacht, der VC-Vorstand habe nach intensiven Verhandlungen mit der Lufthansa beschlossen, sämtliche Abflüge der Kerngesellschaft Lufthansa sowie der Lufthansa Cargo in Deutschland zu bestreiken.



Die Lufthansa wird am Donnerstag voraussichtlich einen Notflugplan aufstellen. Flüge von Tochtergesellschaften der Lufthansa sind offenbar nicht von dem Streik betroffen.