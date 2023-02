Tarifverhandlungen öffentlicher Dienst Bus- und Bahnfahrer wünschen sich mehr Wertschätzung

Am Mittwoch gehen die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst in eine neue Runde. Die Gewerkschaft Verdi fordert für die Beschäftigten ein Lohnplus von 10,5 Prozent beziehungsweise mindestens 500 Euro mehr pro Monat. Die Beschäftigten in Leipzig erhoffen sich ein angemessenes Gehalt und mehr Wertschätzung für ihre Arbeit.