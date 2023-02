Der parteipolitische Wirtschaftsverband plädiert deshalb für eine Reform des Streikrechts. Er will vor allem den Arbeitskampf in Bereichen der kritischen Infrastruktur stärker regulieren. Also zum Beispiel bei Wasserwerken, in Krankenhäusern oder bei der Bahn. Die Gewerkschaften sollten Ausstände mindestens vier Tage vorher ankündigen und trotz Streik eine Grundversorgung gewährleisten, fordert die MIT. Außerdem wünscht sie sich, dass zunächst mindestens 50 Prozent der Beschäftigten eines Unternehmens für die Arbeitsniederlegung gestimmt haben.