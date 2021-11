An mehreren Unikliniken deutschlandweit hat es Warnstreiks gegeben. An den Aktionen im Rahmen des Tarifkonflikts im öffentlichen Dienst beteiligten sich am Dienstag unter anderen Beschäftigte des Universitätsklinikums in Leipzig. Auch in Nordrhein-Westfalen, Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein legten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kliniken die Arbeit nieder.