Das bedeuten Kapazität und Leistung Die Kapazität eines Stromspeichers beschreibt in KWh, welche Gesamtmenge an Strom hineinpasst. Die Leistung zeigt an, welche Menge gleichzeitig wieder ins Netz ausgespeist werden kann. Je größer die Leistung, desto schneller kann also überschüssiger Strom in Spitzenzeiten gespeichert oder bei wenig verfügbarer Sonnen- und Windenergie wieder ins Netz zurückgegeben werden. Ein Beispiel: Für ein Einfamilienhaus gelten 10 KWh als gut geeignet, um den Eigenverbrauch von Photovoltaik zu erhöhen. So kann beispielsweise zehn Stunden lang je ein Kilowatt gespeicherter Strom genutzt werden.