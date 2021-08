Klimaschutz und die möglichen Kosten waren ein Themenfeld beim Triell zwischen den Kanzlerkandidaten von CDU und SPD und der Kanzlerkandidatin der Grünen. CDU-Kandidat Armin Laschet forderte die Abschaffung der Erneuerbare Energien-Umlage, kurz EEG-Umlage und eine niedrigere Stromsteuer. Auch SPD-Kandidat Scholz forderte die Abschaffung der EEG-Umlage. Baerbock indes sprach sich vor allem die eine Auszahlung eines Energiegeldes an die Bürger aus. Wieso ist das so ein wichtiges Thema im Wahlkampf und was kosten uns eigentlich Stromsteuer und EEG-Umlage?