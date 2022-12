Ab dem 1. März 2023 soll die Strompreisbremse der Bundesregierung gelten, rückwirkend auch für Februar und Januar. Damit sollen Verbraucher vor den explodierenden Strompreisen geschützt werden.



Doch werden wirklich alle berücksichtigt? Manch einer hat noch Nachtspeicherheizungen im Haus – sie verbrauchen viel Strom, den sie ausschließlich nachts beziehen. Früher war ein Tarif für Nachtspeicher deutlich günstiger, doch in den letzten Jahren sind die Tarife massiv gestiegen, beschreibt MDR-Aktuell-Nutzer Hörer Pascal Schweigel aus Sülzetal in Sachsen-Anhalt: Er habe mit seiner Familie in den letzten Jahren eine vielfache Erhöhung des Nachtspeicherstrom-Tarifs hinnehmen müssen. Eigentlich sei der Nachtspeicherstrom früher deutlich günstiger gewesen als der Tagstrom.



Pascal Schweigel fragt: "Hat man uns als Stromkunden, die Nachtspeicherstrom beziehen, einfach in der jetzigen Debatte vergessen?"