Der Landkreis Mansfeld-Südharz ist nicht der einzige Kreis in Mitteldeutschland, der im Raumordnungsbericht zu den Regionen mit besonderem strukturellen Handlungsbedarf gezählt wird. In diesem Jahr zählen neuerdings der Kreis Görlitz in Sachsen und in Sachsen-Anhalt der Salzlandkreis, Dessau-Roßlau sowie die Kreise Anhalt-Bitterfeld und auch Wittenberg dazu.