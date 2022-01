"Ich glaube, mit einer guten Ausbildung, auch in der Sprache, haben wir auch internationale Marktchancen." Zwenkaus Bürgermeister Holger Schulz (CDU) ist stolz auf die multilinguale Kita, die in seiner Gemeinde südlich von Leipzig entstehen soll. Für Zwenkau sei sie das vielleicht wichtigste Projekte der kommenden Jahre.

Hilfsmittel fließen nur langsam

Die Kita wird finanziert aus Hilfsmitteln des Bundes: 40 Milliarden Euro sollen bis 2038 in Regionen fließen, in denen heute noch Braunkohle abgebaut wird. Regionen wie das Mitteldeutsche Revier, zu dem auch Zwenkau gehört: Das nahe Kraftwerk Lippendorf versorgt die Stadt Leipzig mit Fernwärme – und stößt jährlich fast zwölf Millionen Tonnen CO2 aus. Es gilt als eines der klimaschädlichsten Kraftwerke Deutschlands. Bis 2035 soll es daher vom Netz gehen, drei Jahre früher als gesetzlich vorgeschrieben.

"Nicht nur ein Wunschzettel"

Professor Joachim Ragnitz verwundert das langsame Anlaufen der Projekte nicht. Der Volkswirt ist stellvertretender Leiter des ifo-Instituts in Dresden und hat im vergangenen Jahr eine Studie zur Umsetzung der Finanzhilfen veröffentlicht. Die Länder würden sich strategisch klug verhalten, so Ragnitz: "Die Projekte müssen ja erst einmal vorgeplant werden und erst, wenn sie wirklich baureif sind, kann man Gelder abfordern. Wenn die Länder das jetzt schon tun, haben sie das Geld nur in der Kasse liegen und zahlen im Zweifel Strafzinsen drauf."

Das Problem liegt laut Ragnitz tiefer. Viel zu oft würden nämlich die falschen Projekte gefördert: "Bei vielen Akteuren ist die Idee: Da bauen wir jetzt, was wir schon immer haben wollten. Ein Klassiker ist die neue Kita. Das Wichtige ist aber, die Projekte so zu gestalten, dass sie dem Strukturwandel nützen und nicht nur ein Wunschzettel abgearbeitet wird."

Komplexes Fördersystem

Auf welchem Wege genau Fördergelder in die Regionen fließen, ist im Paragraphendickicht von Bund und Ländern geregelt. Der größere Teil der Finanzhilfen – etwa 26 der 40 Milliarden Euro – wird vom Bund selbst ausgegeben, vornehmlich für Infrastrukturprojekte wie Straßen und Bahnstrecken. Die restlichen 14 Milliarden Euro werden dagegen an die Kohleländer ausbezahlt. Diese wiederum setzen Ausschüsse ein, die über Förderanträge von Kommunen entscheiden.

Ein komplexes System – das wertvolle Zeit kostet. Die Ampelkoalition möchte den Kohleausstieg nun sogar ab 2030, möglicherweise wird die Braunkohle bei steigenden CO2-Preisen gar noch früher unrentabel. Joachim Ragnitz wünscht sich daher eine direkte Förderung von Unternehmen, statt jedes Mal die Kommunen aktiv werden zu lassen. Das könne mehr Tempo in den Strukturwandel bringen: "Es nützt wenig, eine Straße zu planen, die erst 2035 da ist. Dazu passt es dann, zu sagen: Um Wirtschaftspotenziale zu erschließen, macht es Sinn, an den Beginn der Wertschöpfung zu gehen und Unternehmen zu fördern."

Eigeninitiative gegen Schneckentempo

Holger Schulz, der Bürgermeister von Zwenkau, will nicht auf Antworten aus Berlin warten. Mit seinen Amtskollegen aus den Nachbargemeinden Böhlen, Groitzsch und Neukieritzsch möchte er noch in diesem Jahr eine Strukturentwicklungsgesellschaft gründen. Die soll Förderungen vorantreiben, von denen alle gemeinsam profitieren: "Wir haben uns gesagt: Also Leute, wenn hier Arbeitsplätze wegfallen – dann lasst uns doch unsere Kräfte bündeln, damit wir übers Alltagsgeschäft der Verwaltung hinaus diese Projekte stemmen können."