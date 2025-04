Der zentrale Bestandteil der Datenerhebung waren regelmäßige Online-Fragebögen. An der Studie zur Wirkung des BGE waren unter anderem das DIW Berlin, die Wirtschaftsuniversität Wien, das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung und die University of Oxford beteiligt.

Die Vorstandsvorsitzende von "Mein Grundeinkommen", Klara Simon, sagt: "Ein BGE kann zu massiven Einsparungen im Gesundheits- und Sozialsystem führen. Denn: Mental stabile Menschen können produktiver und innovativer arbeiten". Zudem könne das BGE in einem modernisierten Sozialsystem die Chancengleichheit erhöhen. "So kann es ein wirksames Instrument gegen die wachsende soziale Ungleichheit in diesem Land sein, die unsere Demokratie gerade von innen aushöhlt."