So steht für die Befragten eine Personaldecke an erster Stelle, die sich tatsächlich am Bedarf der pflegebedürftigen Menschen ausrichtet. Weitere zentrale Bedingungen für eine Rückkehr in den Beruf oder eine Aufstockung der Arbeitszeit sind mehr Zeit für menschliche Zuwendung, nicht unterbesetzt arbeiten zu müssen und verbindliche Dienstpläne.



Auch respektvolle Vorgesetzte, eine vereinfachte Dokumentation und eine bessere Vergütung von Fort- und Weiterbildungen werden als wichtige Punkte genannt.



Der Umfrage zufolge können sich Menschen, die früher in Krankenhaus, Psychiatrie oder Reha-Einrichtungen gearbeitet haben, den Wiedereinstieg in diesen Bereichen deutlich besser vorstellen als ehemalige Mitarbeiter in der ambulanten Pflege. Hier seien die Löhne niedriger als in der stationären Pflege und die Personalbemessung noch problematischer als in anderen Bereichen, so die Studienautoren.