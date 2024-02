Synthetische Droge HHC wohl auch in Deutschland bald verboten

19. Februar 2024, 07:20 Uhr

Hexahydrocannabinol, kurz HHC, ist ein künstlich hergestelltes Cannabinoid mit berauschender Wirkung. Seit 2022 kursiert es in Europa. In einigen Ländern ist HHC mittlerweile verboten. Jetzt auch in Tschechien, nachdem Kinder und Jugendliche wegen Vergiftungen oder Unverträglichkeitsreaktionen nach dem Konsum von Süßigkeiten mit HHC behandelt werden mussten. In Deutschland befindet sich HHC in einer rechtlichen Grauzone – noch, denn Experten rechnen auch hier mit einem baldigen Verbot.