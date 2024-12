Infolge der Ereignisse in Syrien gab es auch in Mitteldeutschland in mehreren Städten Kundgebungen. In Leipzig in Sachsen kamen nach inoffiziellen Zahlen mehrere hundert Menschen zusammen, um den Sturz des Assad-Regimes zu feiern. Das berichtet die "Leipziger Volkszeitung". Auch ein Autokorso sei durch die Stadt gezogen. Infolge der Demonstrationen käme es bis zum Abend zu Einschränkungen im Straßenverkehr.