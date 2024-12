Einbürgerungen in Mitteldeutschland Auch in Mitteldeutschland hat die Zahl der Einbürgerungen in den vergangenen Jahren stark zugenommen. In den Jahren 2022 und 2023 wurden in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen insgesamt 11.412 Menschen eingebürgert – was allerdings nur einem kleinen Anteil der bundesweit rund 380.000 Einbürgerungen in diesem Zeitraum entspricht.



Auch in den drei mitteldeutschen Ländern stammten die meisten Eingebürgerten aus Syrien. Der Abstand zu anderen Nationalitäten ist dabei sehr groß. In Thüringen wurden zwischen 2021 und 2023 beispielsweise 1.775 Personen aus Syrien eingebürgert, an zweiter Stelle steht die Ukraine – als Herkunftsland von 180 Personen.