Folter-Vorwürfe Syrischer Arzt in Deutschland festgenommen

Die Bundesanwaltschaft hat einen mutmaßlichen Mitarbeiter des syrischen militärischen Geheimdienstes festnehmen lassen. Der Mann war zuletzt in Deutschland als Arzt tätig. Ihm werden Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Last gelegt, wie der Generalbundesanwalt am Montag in Karlsruhe mitteilte.

Der Syrer Alaa M. wurde den Angaben der Behörde zufolge am Freitagabend durch Beamte des BKA in Hessen festgenommen. Er soll als Arzt in einem Gefängnis des syrischen militärischen Geheimdiensts tätig gewesen sein und dort zumindest in zwei Fällen einen Inhaftierten gefoltert haben. Ein Inhaftierter in schlechtem gesundheitlichen Zustand sei gestorben, nachdem der Beschuldigte ihn zuvor geschlagen habe.