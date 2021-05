Zum 76. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs und der Befreiung Deutschlands vom Nationalsozialismus hat Bundeskanzlerin Angela Merkel vor einem Schlussstrich-Denken gewarnt. "Der 8. Mai 1945 war ein Tag der Befreiung", schrieb Regierungssprecher Steffen Seibert in Merkels Namen auf Twitter: "Er bedeutete das Ende der NS-Diktatur und des Zivilisationsbruchs der Shoah." Es bleibe eine immerwährende Verantwortung, "die Erinnerung an die Millionen von Menschen wachzuhalten, die in den Jahren nationalsozialistischer Gewaltherrschaft ihr Leben verloren".

In mehreren Städten Sachsens ist am Sonnabend an das Ende und die Opfer des Zweiten Weltkriegs erinnert worden. In Leipzig gedachten Oberbürgermeister Burkhard Jung und der Generalkonsul der Russischen Föderation in Leipzig, Andrey Dronow, am Ehrenmal für die militärischen und zivilen Gefallenen des Zweiten Weltkrieges aus der ehemaligen Sowjetunion. In Dresden trafen sich Linke-Kommunalpolitiker am Ehrenmal für die gefallenen Soldaten der Roten Armee. In Görlitz/Zgorzelec ließen Oberbürgermeister Octavian Ursu und sein polnischer Amtskollege Rafal Gronicz auf der Altstadtbrücke über die Neiße Friedenstauben fliegen.