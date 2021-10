Einheitsbotschafter: Warum die Trennung mitschwingen muss

Da stimmt auch der Einheitsbotschafter Falk Schuster aus Halle zu. Jedes Bundesland hat zum Tag der Deutschen Einheit zwei Botschafter ernannt – sie sollen der Wiedervereinigung ein Gesicht geben. Einer der beiden aus Sachsen-Anhalt ist Schuster. Natürlich werde an so einem Tag wie dem der Deutschen Einheit Trennendes sichtbar, sagt Schuster: "Es kann ja auch trennend sein. Es kann ja auch Unterschiede zwischen Ost und West und Süd und Ost geben. Was für mich als Ostdeutschen, der auch politik- und gesellschaftsinteressiert ist, sicherlich eine Rolle spielt, ist, dass die Trennung nach 30 Jahren ja immer noch mitschwingen muss, weil es irgendwie recht viele Baustellen gibt."

Linguist: Sprache offenbart Unterschiede zwischen Ost und West

Da kann Professor Kersten Sven Roth nur nicken. Der Sprachwissenschaftler von der Otto-von-Guericke Universität befasst sich mit Gesellschaftsforschung, unter anderem geht es um diskriminierende Sprache. An das, was Ost und West trennt, müsse 30 Jahre nach der Wiedervereinigung nicht erinnert werden, sagt Roth. Das sei ja noch sehr präsent: "Was wir in linguistischen Untersuchungen tatsächlich seit 30 Jahren völlig unverändert zeigen können ist, dass über den Osten in einem bestimmten Format nahezu ausschließlich gesprochen wird, das ich mal eine topische Treppe genannt habe. Der Osten ist das Andere, das Exotische, das Abweichende. Der Osten ist das Schwache und der Osten ist dann darauf aufbauend irgendwie auch noch das Belastende für Westdeutschland oder für Gesamtdeutschland."

Erfahrung der Ostdeutschen mit Umbruchzeiten nutzen