Im Tarifstreit für die 25.000 Sicherheitskräfte an den deutschen Flughäfen gibt es eine Einigung. Das teilte die Gewerkschaft Verdi mit. Verhandlungsführer Wolfgang Pieper sagte, man habe in drei Stufen differenzierte Tariferhöhungen vereinbart. Im laufenden Jahr gebe es zwischen 4,4 und 7,8 Prozent mehr Geld.

Pieper erklärte, die "große Beteiligung an den Warnstreiks in den vergangenen Wochen" habe die Gewerkschaft in den Verhandlungen gestärkt "und den Arbeitgebern verdeutlicht, dass sie einen echten Schritt auf die Beschäftigten zugehen mussten". Die Warnstreiks an den Passagierkontrollen hatten den Luftverkehr an vielen Flughäfen erheblich gestört. Hunderte Flüge mit Zehntausenden Reisenden waren betroffen. Zuletzt war befürchtet worden, dass sich der Arbeitskampf über die Osterferien hinzieht.