Bei den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst in Potsdam haben die Arbeitgeber ein erstes Angabot vorgelegt, das die Gewerkschaften jedoch sofort als ungenügend zurückwiesen.

Das Angebot von Bund und Kommunen umfasst unter anderem eine Entgelterhöhung um drei Prozent in diesem und zwei Prozent im kommenden Jahr sowie Einmalzahlungen in Höhe von insgesamt 2.500 Euro. Bundesinnenministerin Nancy Faeser sprach von einem "Angebot des Respekts" an die Beschäftigten von Bund und Ländern.