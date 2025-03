Bildrechte: picture alliance/dpa | Jens Kalaene

Tarifstreit Öffentlicher Dienst vor der Schlichtung: Wie effektiv Warnstreiks sind

24. März 2025, 05:00 Uhr

Im Tarifstreit im öffentlichen Dienst beginnt diese Woche die Schlichtung. In den vergangenen Wochen hatte Verdi mehrfach versucht, die Arbeitgeber mit Warnstreiks zu einem besseren Angebot zu bewegen. Kitas blieben geschlossen, das Personal an Flughäfen arbeitete nicht. Trotzdem gab es keine Einigung. Liegt das daran, dass sich die Arbeitgeber an den Streiks gar nicht so sehr gestört haben? Schließlich erleidet – anders als bei Streiks in Unternehmen – niemand Verluste. Oder doch?