Gemeinsam mit Verdi geht der Deutsche Beamtenbund in die Verhandlungen. Hier weist der Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach darauf hin, dass sich die Forderung am Abschluss für die Beschäftigten von Bund und Kommunen orientiere. Dies sei wichtig, "weil Kolleginnen und Kollegen des Landesdienstes den Anschluss an die Beschäftigten bei Bund und Kommunen halten müssen. Wir müssen gucken, dass die Länderbeschäftigten hier im Wettbewerb bestehen können."

Sollte das nicht gelingen, sagt Silberbach, sei damit zu rechnen, dass immer mehr Kolleginnen und Kollegen aus dem Landesdienst entweder zum Bund oder in die Kommunen wechseln oder sich in die private Wirtschaft verabschieden. "Was wir beispielsweise im Bereich der Lehrenden auch schon zu verzeichnen haben, die aus dem Beruf ausscheiden weil der sowieso alles andere als attraktiv ist." In der Privatwirtschaft hingegen würden sie händeringend gesucht.