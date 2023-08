Nach Angaben des Handelsverbands Mitteldeutschland sollen die Verhandlungen am 4. Oktober weitergehen. Bis dahin wird es weitere Warnstreiks geben. Verdi-Vertreter Torsten Furgol kündigte ihre Ausweitung an. Er sagte dem MDR, die Gewerkschaft wolle zeigen, dass es ihr ernst sei, einen Tarifabschluss hinzukriegen, der auch Wertschätzung gegenüber der Mitarbeiter zeige. Seit der bislang letzten Verhandlungsrunde am 18. Juli hatten tausende Beschäftigte in Mitteldeutschland mehrere Male die Arbeit niedergelegt.