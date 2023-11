Mitte 2023 waren nach den Angaben des Wissenschaftsministeriums an den sieben staatlichen Hochschulen in Sachsen-Anhalt insgesamt 1.796 studentische Hilfskräfte beschäftigt, die demnach gesetzlichen Mindestlohn erhielten – also zwölf Euro die Stunde. Im benachbarten Sachsen arbeiten nach MDR-Informationen etwa 5.500 studentische Hilfskräfte auf ähnlichem Entgeltniveau.