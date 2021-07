Unterschiedliche Regelungen in den einzelnen Bundesländern

Die Höhe des Taschengeldes wird von der nach Landesrecht zuständigen Behörde festgesetzt. In Sachsen ist das das Landesjugendamt. Eduard Gaugel leitet das Referat Kinder- und Jugendhilfe im Sächsischen Sozialministerium und erklärt: "Das Landesjugendamt schlägt dann immer die entsprechenden Beträge dem Landesjugendhilfeausschuss vor, der diese dann beschließt." Der letzte Beschluss für das Taschengeld in Kinder- und Jugendeinrichtungen sei zum 1. Juli 2020 in Kraft getreten. Fünf Jahre waren seit der letzten Erhöhung vergangen. Wann die nächste Anpassung ansteht, ist nicht festgelegt.

In Thüringen seien die Taschengeldbeträge bis 2009 fest gewesen, seitdem seien sie an die Regelbedarfsstufe 1 gekoppelt, sagt Horst Plass. Er arbeitet für die Heimaufsicht im Thüringer Bildungs- und Jugendministerium und erklärt: "Immer, wenn sich in dem Bereich eine Erhöhung ergibt, zum ersten Januar des Jahres, passen wir das Taschengeld der Kinder und Jugendlichen in den Einrichtungen prozentual an und es wird ab 1. Juli des Jahres in Kraft treten."