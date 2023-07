Hörer machen Programm Taschenkontrollen bei Konzerten: Was ist erlaubt?

Bei Konzerten und Großveranstaltungen drängen sich auf engstem Raum Tausende Menschen. Am Einlass gibt es deshalb häufig Taschenkontrollen. So auch in der Händelhalle in Halle. Unsere Hörerin Swanhild Raabe empfand den Blick in ihre Handtasche als beschämend und wundert sich über diese Sicherheitsmaßnahme. Sie wollte wissen: