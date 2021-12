Das Besondere an Telegram sind die öffentlich einsehbaren Gruppen, in denen es quasi keinerlei Regulierung gibt – anders als etwa bei Facebook, das inzwischen gegen Hasskommentare vorgeht. Lediglich islamistische Gruppen werden seit ein paar Jahren gelöscht. Eine Klarnamenpflicht gibt es ebenfalls nicht. Das macht den Messengerdienst für viele Gruppen so interessant.

In einigen Kanälen werden Drogen angeboten, in anderen wiederum Verschwörungstheorien verbreitet. Die meisten Gruppen bei Telegram sind harmlos, aber viele nutzen die Freiheit, die Telegram ihnen bietet, aus. Aber auch oppositionelle Gruppen in Autokratien wie dem Iran, Belarus oder in Hongkong haben Telegram für Protestorganisation genutzt.