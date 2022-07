Die vorgeschlagenen 19 Grad wären allerdings ein Grad kälter, als für Büro-Jobs in der Arbeitsstättenverordnung beziehungsweise in den "Technischen Regeln für Arbeitsstätten" vorgesehen. Dieser Fakt könne nicht ignoriert werden, meint Verena Göppert vom Deutschen Städtetag. Rechtliche Regelungen ließen sich nicht einfach umgehen, aber: "Es gibt da auch Spielräume und die sollte man zugunsten des Energiesparens ausschöpfen." So seien etwa in Betriebs- und Sportstätten auch Temperaturen von rund 18 Grad zulässig.