Die Bundesvorsitzende des Verkehrsclubs Deutschland, Kerstin Haarmann, nannte die deutsche Verkehrspolitik hingegen "vollkommen veraltet". Nötig sei ein Bundesmobilitätsgesetz, das nicht das Auto, sondern den Menschen in den Mittelpunkt stellt. "Wer die Zahl der schwerverletzten und getöteten Verkehrsunfallopfer senken will, kommt an einem Tempolimit auf der Autobahn nicht vorbei", erklärte auch Michael Mertens von der Gewerkschaft der Polizei NRW. Ein Tempolimit auf der Autobahn würde die Zahl der Verkehrstoten auf der Autobahn um voraussichtlich 20 Prozent senken.