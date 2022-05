Doch hat sie damit Recht? Nein, sagen Andy Obermeyer und Stefan Tscharaktschiew von der Technischen Universität Dresden. Die beiden Mitarbeiter an der Fakultät für Verkehrswissenschaften sind eher der Meinung, dass die zuletzt stark gestiegenen Preise für Benzin- und Diesel gegen das Tempolimit auf Autobahnen spreche. Schließlich würden die hohen Kosten dazu führen, dass noch mehr Menschen freiwillig langsamer fahren. Zudem deute eine aktuelle Studie an, dass die mit einem Tempolimit in Deutschland verbundenen Schäden für Russland sehr gering wären, während sich für die Autofahrer in Deutschland ein Nettoverlust in vielfacher Höhe ergeben würde.