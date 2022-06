Das Straßenverkehrsgesetz und die Straßenverkehrsordnung sollten so geändert werden, dass Ziele des Klima- und Umweltschutzes, der Gesundheit und der städtebaulichen Entwicklung berücksichtigt werden. In Leipzig etwa liege der Schwerpunkt für die Jahre 2023/24 auf der Verkehrswende. "Unsere bundesweite Initiative zu Tempo 30 auf Leipzigs Straßen, wie auch der Ausbau des ÖPNV und des Fahrradnetzes sind dabei wichtige Maßnahmen, die wir in den kommenden zwei Jahren intensiv angehen", sagte Dienberg. Bis 2040 will die Stadt klimaneutral werden.