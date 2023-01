Nach Einsatz in Castrop-Rauxel Faeser: Deutschland ist weiter Ziel für islamistischen Terror

Bundesinnenmisterin Nancy Faeser sieht nach dem Anti-Terror-Einsatz in Nordrhein-Westfalen die Gefahr islamistischer Anschläge in Deutschland nicht gebannt. Der Staatsanwaltschaft zufolge kam ein Hinweis in dem Fall aus den USA.