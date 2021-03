Die SPD in Nordrhein-Westfalen hat am Freitag eine Sondersitzung des Innenausschusses im Landtag beantragt. Der Antrag umfasst einen Katalog mit 29 Fragen an Innenminister Herbert Reul (CDU). Er soll unter anderem über den aktuellen Kenntnisstand zu den Anschlagsplänen der Terrorzelle um Werner S. berichten und erklären, ob der Tatverdächtige auf "Daten von potenziellen Opfern zugreifen konnte, die dadurch gefährdet wurden". Außerdem solle er erläutern, wie rechtsextreme Umtriebe innerhalb der Polizei erkannt, gesammelt und behandelt werden. Nach Willen der SPD soll Reul auch über den Anschlag von Hanau informieren, falls sich Bezüge zu NRW ergeben sollten.

Seit vergangenen Sonntag sitzen zwölf Verdächtige in Untersuchungshaft. Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen Terrorverdachts. Unter den Verdächtigen ist auch ein Mann aus Sachsen-Anhalt. Ein Video, das dem MDR-Magazin "exakt" vorliegt, zeigt den Mann bei einem NPD-Trauermarsch am 17. Januar in Magdeburg. In einem weiteren Video ist der Verdächtige bei einem Fackelzug im November 2018 in Magdeburg zu sehen.