Faktencheck Reicht ein Schülerausweis für ein deutsches Visum?

Alternative Glaubhaftmachung Sollte ein Antragsteller oder eine Antragstellerin keine geeigneten öffentlichen Urkunden vorlegen können, mit denen er beispielsweise seine Identität, seine Staatsangehörigkeit oder seine Eheschließung nachweisen kann, dann hat er oder sie die Möglichkeit diese Tatsachen durch andere Dokumente vorzulegen.



Dies erfolgt in einer abgestuften Reihenfolge: Nach den öffentlichen Urkunden sind weitere amtliche Dokumente vorzulegen, bei denen die Identitätsprüfung erfolgte. Im letzten Schritt kann auf Kosten des Antragstellers auch ein DNA-Gutachten durchgeführt werden. Am Ende ergibt sich aus allen vorgelegten Unterlagen ein Gesamtbild, dass zum Ergebnis einer Prüfung führt.



Da die alternative Glaubhaftmachung in der Rechtsprechung verankert ist, ist es auch entsprechend anzuwenden. Die Anwendung ist nicht neu geschaffen worden – seit Längerem ist es Praxis, dass weitere Unterlagen oder auch Zeugenaussagen zur Klärung von Tatbeständen herbeigezogen werden.



Auf das Prinzip der alternativen Glaubhaftmachung wird insbesondere in Ländern zurückgegriffen, in denen das Urkundenwesen unzuverlässig ist.



Quelle: Auswärtiges Amt