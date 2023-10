Nach einem Vorfall bei einer Wahlkampfveranstaltung mit AfD-Chef Tino Chrupalla gibt es nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft derzeit keine Hinweise auf einen Angriff. Die Ermittler in Bayern teilten mit, zwar hätten mehrere Personen Selfies mit Chrupalla bei der Veranstaltung in Ingolstadt gefertigt. Dabei sei es zu einem leichten Körperkontakt gekommen. Zeugen hätten aber keinen Angriff oder Tätlichkeit gegen Chrupalla beobachtet.

Die Polizei sicherte die Wahlkampfkundgebung der AfD in Ingolstadt und Gegendemonstrationen. Bildrechte: dpa

Die AfD hatte von einem "tätlichen Vorfall" gegen Chrupalla und einem Stich gesprochen. Ihren Angaben zufolge wurde Chrupalla intensivmedizinisch behandelt und liegt auch am Donnerstag in einer Klinik in Ingolstadt.