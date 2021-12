CDU-Vorsitz Kandidaten Merz, Röttgen und Braun zeigen Übereinstimmung

Der Außenpolitiker Röttgen betonte, die CDU müsse wieder anschlussfähig werden in der Breite der Bevölkerung, in allen Gruppen von den jungen Leuten angefangen über die Frauen bis zu den Älteren. Und sie müsse wieder führend werden in den großen Fragen und Debatten dieser Zeit. Das sei sie nicht mehr.



Ähnlich äußerte sich Ex-Fraktionschef Merz. Die CDU müsse modern werden, die Themen der Zeit beherrschen, die Regierung kritisieren, aber gleichzeitig gute eigene und überzeugende Antworten für alle Generationen in diesem Land geben.



Noch-Kanzleramtsminister Braun sprach sich dafür aus, neben der Mitgliederbefragung die Basis auch in inhaltlichen Fragen stärker einzubinden. Nötig seien Zukunftsdialoge mit den Mitgliedern.